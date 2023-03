Andr? Salles / Psicologia e Antroposofia

Bacharel em Psicologia pelo CES/PUC-MINAS; P?s-Graduado Latu-Sensu em Psicoterapia Fenomenol?gico-Existencial pela PUC-MINAS; Mestrado em ?rea de Concentra??o Filos?fica pela UFJF; Educador em disciplinas de Psicologia e Filosofia na Faculdade Sudeste de Minas ? FACSUM - 2004/2008; Gest?o por Compet?ncias pela FGV; Em Forma??o Antropos?fica: Foundation Courses Program - Sophia Institute ? US; Member of Association for Anthroposophic Psychology (AAP). Saiba mais clicando aqui.