A reação do mercado financeiro à reeleição de Lula é um sinal preocupante. Logo no primeiro pregão após a eleição, a Bolsa brasileira sofreu uma queda tão expressiva que precisou interromper suas negociações, enquanto o dólar disparou e os juros futuros subiram.

Mas as consequências podem ir muito além da Bolsa de Valores.

No setor empresarial, a insegurança econômica e a perspectiva de juros elevados podem desestimular investimentos, dificultar a expansão das empresas, encarecer financiamentos e comprometer a geração de empregos.

No agronegócio, um dos principais motores da economia brasileira, a alta do dólar pode elevar os custos de fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos importados. Somam-se a isso as preocupações com o crédito rural, o endividamento dos produtores e a segurança jurídica. Embora o dólar valorizado possa beneficiar exportadores, também representa custos adicionais para grande parte da cadeia produtiva.

Nos investimentos nacionais e estrangeiros, a desconfiança sobre o equilíbrio das contas públicas pode provocar fuga de capitais, redução de novos projetos e maior exigência de retorno por parte dos investidores.

Na vida da população, os possíveis reflexos são igualmente preocupantes: crédito mais caro, pressão inflacionária, menor crescimento econômico e dificuldades para a criação de empregos.

É importante compreender que o mercado financeiro não reage apenas a discursos políticos. Ele avalia riscos, expectativas, previsibilidade e perspectivas de retorno.

A reação registrada após a eleição demonstra que existe uma preocupação concreta com os rumos da política econômica brasileira.

O grande desafio de Lula será recuperar a confiança, demonstrar responsabilidade fiscal e oferecer segurança a quem produz, emprega e investe no Brasil.

Afinal, sem confiança não há investimento sustentável. Sem investimento, o crescimento enfraquece. E, quando a economia perde força, quem acaba pagando a conta é a população brasileira.