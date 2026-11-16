Juiz de Fora precisa parar, refletir e, sobretudo, cobrar respostas. Uma cidade que já enfrentou tantos desafios não pode assistir, com naturalidade, a dois setores fundamentais para a dignidade humana, saúde e educação chegarem a uma situação de tamanha instabilidade.

Nas últimas semanas, os acontecimentos acenderam um sinal de alerta. Hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) chegaram a suspender parcialmente os atendimentos eletivos, alegando atrasos nos repasses financeiros. Ao mesmo tempo, creches conveniadas com o município anunciaram a possibilidade de paralisação de suas atividades pela falta de recursos para manter o funcionamento.

É preciso compreender a gravidade desses episódios.

Na saúde, não estamos falando simplesmente de números, planilhas ou divergências administrativas. Estamos falando de pessoas que aguardam consultas, exames, cirurgias e tratamentos. Estamos falando de pacientes que, muitas vezes, não têm outra alternativa senão recorrer ao SUS. Quando hospitais precisam restringir atendimentos por dificuldades financeiras, a população mais vulnerável é a primeira a sentir as consequências.

Na educação, o cenário também preocupa. A ameaça de paralisação das creches colocou em risco o atendimento de aproximadamente 5.600 crianças em 44 instituições conveniadas. Para muitas famílias, a creche não representa apenas um espaço de aprendizagem e desenvolvimento infantil. É também uma rede de apoio indispensável, que permite aos pais e responsáveis trabalhar e garantir o sustento de suas casas.

E aqui cabe uma pergunta: como uma cidade pode falar em desenvolvimento, qualidade de vida e futuro quando serviços tão essenciais chegam ao ponto de ameaçar interromper suas atividades por falta de repasses?

É verdade que tanto na saúde quanto na educação houve movimentos de negociação. No dia 12 de novembro, os hospitais suspenderam temporariamente a paralisação após compromissos assumidos pela Prefeitura para regularizar os pagamentos. No dia seguinte, as creches também recuaram da paralisação anunciada, após o início dos depósitos. São avanços importantes, mas que não podem ser confundidos com a solução definitiva dos problemas.

O que Juiz de Fora precisa não são apenas acordos de última hora, negociações emergenciais ou promessas feitas quando a situação já chegou ao limite. A cidade precisa de planejamento, organização financeira, transparência e, acima de tudo, respeito aos compromissos assumidos.

Não se pode administrar serviços essenciais no improviso.

Também é necessário reconhecer o trabalho dos hospitais, das entidades filantrópicas, dos profissionais da saúde, dos educadores e de todos aqueles que, mesmo diante das dificuldades, continuam fazendo o possível para atender a população.

A responsabilidade pública exige que os recursos destinados à saúde e à educação sejam tratados como prioridade absoluta. Afinal, estamos falando de direitos constitucionais, não de favores concedidos à população.

A Prefeitura tem o dever de apresentar respostas claras, demonstrar que os pagamentos estão sendo regularizados e garantir que situações como essas não se repitam. A Câmara Municipal, os órgãos de fiscalização e a sociedade também precisam acompanhar de perto esses acontecimentos.

Juiz de Fora merece mais. Merece uma saúde que funcione sem sobressaltos e uma educação infantil que ofereça segurança às crianças e tranquilidade às famílias.

Uma cidade não se mede apenas por suas obras, inaugurações, eventos ou grandes projetos. Mede-se, principalmente, pela maneira como cuida de sua gente.

Porque, no final das contas, quando um hospital suspende um atendimento ou uma creche ameaça fechar as portas, não é apenas uma instituição que enfrenta dificuldades. É uma família inteira que perde a tranquilidade, é um trabalhador que fica sem saber como cumprir sua jornada e é um cidadão que vê um direito fundamental ameaçado.

Saúde e educação não podem viver de promessas, nem depender de negociações feitas no limite. São prioridades que precisam ser respeitadas todos os dias.

Juiz de Fora precisa de respostas, compromisso e responsabilidade. Sua população não pode continuar pagando o preço de problemas administrativos e financeiros que precisam ser resolvidos com planejamento e seriedade.

Cuidar das pessoas deve ser sempre a maior prioridade de qualquer administração pública.