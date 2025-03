FOTO: Divulgação - Nutrição e Prevenção do Câncer Colorretal: Uma Perspectiva Essencial no Março Azul

O câncer colorretal representa o terceiro tipo mais comum de câncer no mundo e, apesar de sua alta incidência, é uma das neoplasias mais preventivas através de modificações no estilo de vida, especialmente na alimentação. Estudos epidemiológicos consistentes demonstram que aproximadamente 70% dos casos poderiam ser evitados por meio de intervenções nutricionais adequadas. A dieta ocidental, caracterizada pelo alto consumo de carnes processadas, gorduras saturadas e baixa ingestão de fibras, tem sido diretamente associada ao aumento do risco desta doença, promovendo inflamação crônica e alterações na microbiota intestinal que favorecem a carcinogênese colorretal.



A fibra alimentar emerge como um dos componentes mais protetores contra o desenvolvimento do câncer colorretal. Ao aumentar o volume fecal e acelerar o trânsito intestinal, as fibras reduzem o tempo de contato entre potenciais carcinógenos e a mucosa intestinal. Além disso, a fermentação das fibras pela microbiota intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que possui propriedades anti-inflamatórias e antiproliferativas nas células do cólon. Recomenda-se a ingestão diária de 25-35g de fibras através do consumo de frutas, vegetais, leguminosas e grãos integrais como estratégia preventiva fundamental.



O consumo excessivo de carnes vermelhas e processadas representa um fator de risco significativo para o desenvolvimento do câncer colorretal. Quando preparadas em altas temperaturas, estas carnes produzem compostos heterocíclicos potencialmente carcinogênicos, enquanto os conservantes nitritos, utilizados em embutidos, podem formar nitrosaminas no ambiente intestinal. A Organização Mundial da Saúde recomenda limitar o consumo de carne vermelha a no máximo 500g por semana e minimizar ou eliminar o consumo de carnes processadas. Em contrapartida, padrões alimentares baseados predominantemente em vegetais, como a dieta mediterrânea, têm demonstrado efeito protetor, reduzindo o risco em até 40%.



Além dos aspectos dietéticos específicos, outros fatores relacionados ao estilo de vida também influenciam significativamente o risco de câncer colorretal. O excesso de peso, especialmente a obesidade abdominal, está associado a um estado inflamatório crônico e alterações hormonais que favorecem o desenvolvimento neoplásico. Similarmente, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo aumentam substancialmente o risco. A adoção de um estilo de vida que combine alimentação saudável, controle de peso, atividade física regular, moderação no consumo de álcool e abstinência do tabaco representa a estratégia mais eficaz para prevenção desta doença. Este Março Azul serve como um lembrete crucial de que nossas escolhas alimentares diárias têm impacto direto na saúde intestinal e na prevenção do câncer colorretal.



