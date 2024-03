O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões participou, na última quinta-feira (29), da cerimônia de assinatura do contrato para retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares (HRGV), na região Leste de Minas.

Com investimentos de R$ 83 milhões, a obra, paralisada na gestão anterior e retomada neste governo, vai beneficiar cerca de 700 mil pessoas em pelo menos 51 municípios mineiros. A partir da assinatura do contrato e da ordem de serviço, a empresa responsável deverá tomar as providências imediatas para iniciar os trabalhos, como mobilização de maquinário, preparação do canteiro de obras e a contratação de profissionais para realizar as intervenções necessárias. O prazo estimado para a conclusão da obra é de 24 meses.

Em paralelo a essa assinatura, como debatido pelo colunista social Antônio Braga nesta terça-feira (5), a cidade de Juiz de Fora acaba ficando para trás e as obras do Hospital Regional da cidade, só se iniciam no segundo semestre de 2025.

Braga relembrou obras prometidas para Juiz de Fora e que não foram cumpridas por Zema. "Infelizmente, depois de seis anos, a cidade não recebe por parte do seu governo, nenhum investimento de peso. Nem a fábrica de bateria que o senhor prometeu em maio de 2020, aconteceu. Estamos entregues à própria sorte. E o que é pior, sem perspectiva no futuro. Acompanho os anúncios realizados pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, que se mostrou muito competente, para as outras regiões, mas para nós, só temos o prazer de vê-lo em eventos organizados pelas nossas associações representativas".

Hospital Governador Valadares

A estrutura do hospital contará com 226 leitos, sendo 176 de internação, 40 de UTI e dez de semi-intensivos. Para o vice-governador Professor Mateus, a inauguração do HRGV vai desempenhar um papel fundamental para suprir a demanda por assistência médica das regiões Leste e do Vale do Rio Doce, incluindo a oferta de cirurgias eletivas, atendimento de urgência e emergência, internações e exames de imagem.

“Sabemos como a chegada desses leitos fará diferença na região Leste. E também na realidade das regiões vizinhas. Por que é importante entendermos que quando uma das regiões de Saúde funciona mal, sem conseguir atender toda a demanda, as regiões vizinhas sofrem. Quero, agora, comemorar o bom resultado que nós vamos fruir ao longo desses 24 meses, com a entrega dessa obra, em um modelo mais moderno do que foi pensado inicialmente”, disse o vice-governador.

O Hospital Regional de Governador Valadares começou a ser construído em março de 2013. Porém, as intervenções foram paralisadas três anos depois, em agosto de 2016, com aproximadamente 69% da construção já executada. Em 2022, o Governo de Minas retomou os trabalhos, abrindo um novo processo licitatório para terminar a construção da unidade. Agora, a empresa vencedora dará início às obras.

Obra de acesso

Para facilitar o acesso à unidade de saúde, também será realizada uma obra viária, desde a entrada do hospital, na altura da avenida Minas Gerais, até o km 407 da BR-116, totalizando uma extensão de 461,6 metros, incluindo a construção de um trevo e uma rotatória. O objetivo é garantir as condições de acesso da população aos serviços da unidade, com mais conforto e agilidade no deslocamento para a população.

Para o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno, a modernização da obra faz parte do compromisso da atual gestão em terminar obras essenciais para a população, zelando sempre pela qualidade dos serviços.

“Essa obra está parada há oito anos, é investimento público sendo consumido. É uma das prioridades do nosso governo, sob comando do governador Romeu Zema, a retomada das obras dos Hospitais Regionais. Semana que vem vamos dar a ordem de início e ligamos o cronômetro dos dois anos de prazo para entregarmos o quanto antes essa obra. Estamos trabalhando arduamente para conseguir antecipar ao máximo a obra, com toda a estrutura que a população tem direito, incluindo equipamentos e mobiliário modernos”, avaliou o secretário Pedro Bruno.