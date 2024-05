Como divulgado pelo Acessa em primeira mão, Margarida Salomão do Partido dos Trabalhadores (PT) articula com o empresário Marcelo Detoni, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para vice-prefeito. Porém, nos bastidores, petistas se unem para entregar um abaixo-assinado contra essa união no Diretório Municipal do PT, em Juiz de Fora.

O documento que rola nos bastidores do PT e já conta com mais de 150 assinatura, tem como título: "Não à aliança com o PSB em JF". A vereadora Cida Oliveira (PT) assinou o documento e confirmou a veracidade para o Portal. Há também a assinatura do Deputado Estadual, Betão, que também confirmou ao Acessa o apoio ao movimento.

Apesar da prefeita tentar repetir a dobradinha nacional entre PT e PSB, que tem o atual vice-presidente da república, Geraldo Alckmin (PSB), o documento que será entregue ao Diretório do PT nesta quarta-feira (15), afirma que "o PSB já foi nosso histórico aliado na cidade e compõe o governo federal, é verdade. Mas hoje, o grupo que se apossou do PSB na cidade é composto por notórios adversários políticos, um grupo que já esteve à frente da administração municipal, cujo governo foi abreviado em circunstâncias largamente conhecidas. Trata-se além disso de um grupo que reúne elementos bolsonaristas, da base do governo Zema e adversários do serviço público e dos interesses da classe trabalhadora".

Caso a Margarida acolha o movimento, uma nova aliança precisará ser articulada nos próximos dias. Veja abaixo a carta na íntegra:

Carta ao DM PT-JF - Não à aliança com o PSB em JF

Caros companheiras e companheiros do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora. Somos militantes petistas de diversas origens no partido, de diferentes tendências e pensamentos. Entre nós estão fundadores do partido e militantes recém filiados. Sindicalistas, estudantes, militantes do movimento democrático e popular, trabalhadores da cidade e do campo.

Sabemos que no próximo dia 15 de maio o diretório do partido se reunirá para debater a tática eleitoral para a importante disputa que temos pela frente, na qual a nossa tarefa prioritária será, indubitavelmente, trabalhar para garantir a reeleição da companheira Margarida Salomão para a prefeitura, de modo que o PT possa continuar transformando a cidade. Tomamos conhecimento pelas redes sociais e pela imprensa que se gesta, a este respeito, uma aliança com o PSB em Juiz de Fora, que inclusive estaria pleiteando a condição de candidato a vice-prefeito em nossa chapa.

É claro que na disputa duríssima que se apresenta diante de nós, temos necessidade de construir alianças políticas para além do PT. Mas tudo tem limite!O PSB já foi nosso histórico aliado na cidade e compõe o governo federal, é verdade. Mas hoje, o grupo que se apossou do PSB na cidade é composto por notórios adversários políticos, um grupo que já esteve à frente da administração municipal, cujo governo foi abreviado em circunstâncias largamente conhecidas.

Trata-se além disso de um grupo que reúne elementos bolsonaristas, da base do governo Zema e adversários do serviço público e dos interesses da classe trabalhadora.Toda a cidade, toda a população de Juiz de Fora já tem uma avaliação política sobre este grupo e sabe que seus objetivos não coincidem com os do PT. Estamos convencidos que carregá-los numa aliança, de descer o calçadão de braços dados com estes senhores, abalaria os nossos maiores trunfos: a disposição imprescindível da militância do maior partido de esquerda da América Latina e a confiança da população num partido enraizado em cada uma das lutas populares dessa cidade.Por todas essas razões consideramos que o Diretório Municipal deve ouvir a militância e recusar a aliança com o PSB em Juiz de Fora. Esse é o melhor caminho para garantir a vitória da companheira Margarida no pleito que se aproxima.