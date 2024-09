Na mais recente pesquisa eleitoral realizada pela Real Time Big Data, em Juiz de Fora, a candidata Margarida Salomão aparece com 40% das intenções de votos, número inferior ao apresentado pela última pesquisa realizada pela MDA, em que apontava a candidata com possível vitória no primeiro turno. Ela aparece seguida por Ione com 17% e Charlles com 14%.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 21 de setembro de 2024 e contou com 800 entrevistados, representando uma amostra significativa do eleitorado local.

Os candidatos Ione Barbosa e Charlles Evangelista aparecem empatados tecnicamente, com Ione apresentando 17% das intenções e Charlles 14%. Essa proximidade entre os dois candidatos pode indicar um cenário acirrado nas próximas semanas de campanha. Veja abaixo os números:

Margarida Salomão (PT) - (40%)



Ione Barbosa (AVANTE) - (17%)



Charlles Evangelista (PL) - (14%)

Júlio Delgado (MDB) - (8%)

Isauro Calais (Republicanos) - (4%)

Victoria Mello Vic (PSTU) - (1%)

A pesquisa foi realizada através de entrevistas pessoais com um questionário estruturado, utilizando um plano amostral que garantiu a representatividade por sexo, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados. A coleta de dados foi supervisionada, com verificações aleatórias para garantir a precisão das respostas.

A evolução das campanhas e a proximidade da data das eleições prometem influenciar ainda mais esses números.