O deputado estadual Noraldino Júnior (PSB) foi escolhido como o novo líder do Bloco Avança Minas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Como líder do bloco, Noraldino terá um papel estratégico na condução das pautas legislativas e na articulação política da Casa.

Para Juiz de Fora e a Zona da Mata, sua base eleitoral, a conquista da liderança do bloco representa uma nova oportunidade para ampliar a defesa dos interesses da região. Noraldino garantiu que dará uma atenção especial aos pleitos locais, tratando-os com prioridade e buscando avanços concretos. “Pretendo discutir temas fundamentais para o desenvolvimento da nossa região, como a situação do Hospital Regional de Juiz de Fora”, pontuou.

Com essa nova responsabilidade, o deputado pretende fortalecer ainda mais as bases políticas do bloco, garantir que as demandas regionais sejam ouvidas e seguir atuando para que Minas Gerais avance nas políticas públicas que impactam diretamente a vida da população. “É um grande orgulho ter sido escolhido pelos colegas, dentre tantos deputados capacitados, para liderar o bloco. Essa função me permite ampliar o diálogo, fortalecer pautas essenciais para Minas Gerais e contribuir ativamente na construção de um Legislativo mais eficiente e comprometido com os cidadãos”, ressaltou.