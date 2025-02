A deputada federal Kátia Dias, de Juiz de Fora, assumirá a vaga na Câmara dos Deputados a partir desta terça-feira (18), com a licença temporária de Euclydes Pettersen, do Republicanos. Pettersen se afasta para se dedicar à preparação de sua candidatura ao Senado em 2026.

Kátia, que é do PSB, ocupa a vaga devido à sua posição como segunda suplente da chapa do extinto PSC, legenda que se integrou ao Podemos. Com isso, o PSB de Minas volta a ter representação no Congresso, mesmo que por um período temporário.