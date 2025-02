Kátia Dias assumiu, nesta quinta-feira (27), uma cadeira na Câmara dos Deputados, tornando-se a nova representante de Juiz de Fora no Congresso Nacional. Segunda suplente nas eleições de 2022, Kátia assume o cargo no lugar do deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), que se licenciou temporariamente do mandato.

Irmã do deputado estadual Noraldino Júnior, Kátia Dias conquistou uma votação expressiva em Minas Gerais, mesmo em sua primeira candidatura, refletindo a força da causa animal no estado. Assim como Noraldino, ela tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos dos animais e pelo trabalho junto a protetores e organizações que atuam nessa área.

A posse de Kátia representa um reforço para a pauta da proteção animal no Congresso e um marco para Juiz de Fora, que amplia sua representatividade na Câmara dos Deputados. Durante seu período de mandato, ela pretende fortalecer o debate sobre políticas públicas voltadas ao bem-estar animal e dar mais visibilidade às demandas dos protetores e da população mineira.

"É um momento de muita emoção e responsabilidade. Assumo esse desafio com o compromisso de trabalhar por avanços para os animais e para aqueles que dedicam suas vidas à causa. Juiz de Fora e Minas Gerais podem contar comigo", afirmou a nova deputada.