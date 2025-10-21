O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), em evento marcado para o dia 27 de outubro, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. Com isso, ele deixará o Partido Novo, legenda pela qual foi eleito ao lado do governador Romeu Zema, mirando a disputa pelo Palácio Tiradentes em 2026.

Simões já é visto como o sucessor natural de Zema, que deve deixar o cargo em abril do próximo ano para concorrer a um novo mandato eletivo. A mudança de partido é estratégica e, segundo o próprio vice, visa garantir a continuidade do atual projeto de governo no estado.

Seu nome ganha força como principal aposta da sigla para o governo estadual, o que pode diminuir as chances de outras figuras influentes do partido em Minas, como o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Alexandre Silveira, entrarem na disputa.

A filiação marca ainda uma mudança no posicionamento do PSD mineiro, que em 2022 apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, mas agora se aproxima mais do campo político alinhado à direita. O movimento reforça a estratégia da legenda de se consolidar como protagonista nas eleições de 2026.

