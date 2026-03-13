Um grupo de sete ex-prefeitos de cidades mineiras anunciou filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) como parte de um projeto político que pretende reunir lideranças com experiência em gestão municipal para disputar vagas na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

A filiação ocorreu em Belo Horizonte e integra uma estratégia de organização de uma chamada “chapa municipalista”, formada majoritariamente por ex-gestores públicos que atuaram diretamente na administração de municípios. A proposta é ampliar a representação de lideranças locais no Congresso Nacional.

Segundo representantes do grupo, a iniciativa busca levar ao debate nacional temas ligados à realidade das cidades, como saúde pública, educação básica, infraestrutura urbana e financiamento das prefeituras. A ideia é reunir candidatos com experiência administrativa e conhecimento das demandas locais.

O movimento começou a ser articulado ainda em 2025 por lideranças municipais de Minas Gerais, com o objetivo de construir uma candidatura coletiva baseada em pautas voltadas ao desenvolvimento das cidades. A proposta também prevê a colaboração entre os integrantes da chapa durante a campanha e, caso eleitos, na atuação parlamentar.

Além dos ex-prefeitos, passaram a integrar a legenda a ex-deputada federal Kátia Dias, irmã do deputado estadual Noraldino Júnior, e o também ex-deputado federal Renato Andrade, de Passos.

De acordo com os organizadores, a meta é ampliar a presença de representantes com histórico na gestão pública municipal no Legislativo federal, contribuindo para o debate de políticas públicas voltadas aos municípios mineiros e brasileiros.

Veja a lista abaixo: