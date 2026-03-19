A deputada federal Delegada Ione anunciou, na noite desta quarta-feira (18), sua filiação ao Partido Liberal (PL), legenda que abriga o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde a parlamentar destacou o início de uma nova etapa em sua trajetória política. Ione agradeceu ao Avante, partido pelo qual foi eleita, e ao presidente da sigla, deputado Luis Tibé, ressaltando a parceria e o apoio recebidos ao longo de sua permanência.

“Hoje inicio um novo capítulo na minha trajetória pública, com a mesma firmeza de princípios e o compromisso que sempre guiaram minha caminhada”, afirmou.

Na publicação, a deputada também mencionou lideranças do PL, como Valdemar Costa Neto, Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Sóstenes Cavalcante, destacando o acolhimento na nova legenda.

Delegada Ione afirmou que a mudança partidária não altera suas pautas prioritárias, como a defesa das mulheres, o fortalecimento da segurança pública e a preservação de valores que, segundo ela, norteiam sua atuação política.

A parlamentar ainda declarou que o país precisa de mudanças e defendeu a construção de um novo cenário político no Brasil, com críticas ao atual governo federal.

“Sigo com fé, coragem e responsabilidade. Por Minas Gerais. Pelo Brasil”, concluiu.