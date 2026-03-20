O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou nesta semana que irá renunciar ao cargo a partir do dia 22 de março. A decisão foi comunicada oficialmente à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em carta no qual destacou que deixa a função com “sentimento de missão cumprida”.

No comunicado, Zema relembrou o cenário encontrado ao assumir o governo em 2019, marcado por crise fiscal, atrasos salariais e dificuldades na prestação de serviços públicos. Segundo ele, ao longo de sua gestão houve reorganização das contas estaduais, regularização do pagamento de servidores e recuperação da capacidade administrativa do Estado.

O governador também ressaltou a reeleição em primeiro turno em 2022 como um reconhecimento da população mineira às mudanças implementadas. Ele afirmou que Minas Gerais “voltou a ficar de pé” e que os cidadãos recuperaram o orgulho pelo Estado.

Ao justificar a renúncia, Zema indicou que pretende direcionar sua atuação para o cenário nacional, mencionando preocupação com a situação política e econômica do país. Sem detalhar planos futuros, sinalizou disposição para contribuir de forma mais ampla com o Brasil.

Com a saída do titular, o vice-governador Mateus Simões assumirá o comando do Executivo estadual. Zema declarou confiança na continuidade da gestão e agradeceu à Assembleia Legislativa e à população mineira pelo apoio durante seu mandato.

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