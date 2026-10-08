Uma ala do PSB de Minas Gerais prepara um pedido de expulsão do deputado estadual Noraldino Júnior. A iniciativa ocorre por causa do apoio a Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas no primeiro turno, a informação foi confirmada pelo Acessa com o deputado, que destacou não ter sido informado ainda oficialmente.

Segunda uma apuração divulgada pelo "O Fator", o grupo reuniu vídeos, publicações em redes sociais e registros de eventos realizados durante a campanha, principalmente em Juiz de Fora, onde os irmãos têm base eleitoral. O material também aponta supostos sinais de alinhamento de Noraldino com o bolsonarismo durante a eleição presidencial.

O documento deverá passar por coleta de assinaturas e ser encaminhado à direção estadual do PSB.

Procurado pela reportagem, Noraldino afirmou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre qualquer pedido de expulsão ou processo dentro do partido. Ele confirmou o apoio a Cleitinho e disse que sua posição sempre foi pública.

“Eu nunca escondi de ninguém o meu posicionamento. Meu apoio foi claro, público e transparente. Nunca enganei o partido e nunca fiz política escondido”, afirmou.

Sobre uma eventual expulsão, o deputado disse que a decisão cabe à direção partidária. “Estou com a cabeça tranquila e com a consciência tranquila”, declarou.

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