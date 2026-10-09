O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, convidou o deputado estadual reeleito Noraldino Júnior e a irmã dele, Kátia Dias, para o Republicanos, caso ambos sejam expulsos do PSB.

Como mostrou O Fator, uma ala pessebista reuniu registros de manifestações favoráveis dos dois a Cleitinho e pretende encaminhar o material à direção estadual do partido, que apoiou Patrus Ananias (PT)

Em conversa com a reportagem, Cleitinho afirmou ter recebido com “surpresa” a movimentação contra Noraldino e classificou a iniciativa como um “desrespeito”. Os dois se reuniram em Brasília (DF) nesta sexta-feira (9) para tratar do tema.

Segundo o governador eleito, ele mantém uma ótima relação com Otacílio Neto, presidente estadual do PSB, e avalia que o grupo contrário ao deputado estadual pode desconhecer a proximidade entre os dois.

Apesar disso, Cleitinho afirmou que o convite para a filiação de Noraldino e da irmã já está feito. “Estão convidados caso essa situação vá para frente. Fiz o convite hoje mesmo”, disse. Noraldino confirmou ao Acessa a informação adiantada pelo Portal O Fator.

O dossiê reunido pela ala do PSB contém vídeos, publicações nas redes sociais e registros de eventos em que Noraldino e Kátia pediram votos para Cleitinho durante a campanha eleitoral. O grupo pretende coletar assinaturas internas e encaminhar o material a Otacílio Neto.

O material também reúne registros que, na avaliação da ala, indicariam manifestações de Noraldino em favor de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja chapa tem Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente.

Reprodução O FATOR.

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