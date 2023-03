Carol Reis / Mulher - Beleza

Carol Reis ? formada em est?tica e cosmetologia pelo INCISA|IMAN. Nasceu em Belo Horizonte e mora em Juiz de Fora. Especialista em est?tica facial e micropigmenta?ao de sobrancelhas.

Meu maior prazer ? levar beleza e auto estima para as pessoas. Sou apaixonada pelo meu trabalho e ? com um imenso prazer que agora sou colunista do Portal ACESSA.com. Quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com voc?s.