Em uma nova adaptação dos games para o cinema, Gran Turismo conta uma história inspirada em fatos reais de um personagem chamado Jann Mardenborough, jovem apaixonado pelo jogo GT, um game simulador de corridas cujo seu título é o mesmo que dá nome ao filme.



Com o sonho desde a infância de ser piloto, para sua sorte, um empresário ambicioso e também apaixonado pelo game, convence o Conselho de uma famosa empresa de carros e patrocinadora de corridas, a lançar um campeonato onde, o vencedor, se tornaria piloto oficial de uma corrida profissional, oportunidade que Jann encontra de realizar seu sonho.



Com uma premissa evidentemente comum, o grande acerto do longa é explorar um fato pouco conhecido fora do mundo do esporte automobilístico, revelando a paixão do jovem pelo game, em concomitância com seu maior desejo de infância. E com isso, a dramaticidade que o roteiro aborda, com as questões familiares resulta em bons arcos capazes de cativar o público que, importante frisar, não precisa ser específico.



Isso porque, como já dito, o filme explora a paixão de um jovem e sua ambição profissional, gerando bons conflitos internos, servindo dilemas comuns como os de ir em busca do seu sonho, ou dar continuidade a um legado familiar, podendo se encaixar em diversas situações pessoais, tornando uma obra reflexiva sobre persistência e determinação.



Não obstante, os elementos técnicos utilizados para a construção visual, é um deleite para quem é fã do jogo, uma vez que há bastante efeitos extraídos do game. E reafirmando, mesmo para quem sequer teve contato com o simulador, Gran Turismo consegue ser uma obra versátil, capaz de agradar qualquer espectador que gosta de uma boa aventura, pois há várias e ótimas sequências de corridas, cujo elementos super bem combinados como a fotografia a direção e o design de som arrebatam o espectador, causando a sensação de realismo e de estar presente em um verdadeiro autódromo, resultando em excelentes momentos de adrenalina e emoção.



Com atuações cativantes, a construção narrativa do personagem principal se destaca, sem deixar que as nuances de outros personagens passem despercebidas, inclusive com tramas secundárias em que determinada experiência coadjuvante se coaduna com a do protagonista, criando um arco fluido de redenção, superação e amizade.



No entanto ao ‘pecar pelo exagero’, alguns erros acabam sendo cometidos pelo roteiro, ao reinventar um fato verídico, direcionando sua relevância a uma proposta apelativa, o que foi duramente criticado pela imprensa e por pessoas ligadas à tragédia real que acompanha essa história.



E, embora esse fato gere certo desconforto para quem conhece a versão realista da trama, a obra como um todo cumpre o seu papel de revelar os bastidores de uma história pouco conhecida, porém bastante relevante para o esporte automotivo, bem como agradável, empolgante e impactante para o espectador que quer se divertir com um bom filme.



Gran Turismo é um bom filme de aventura e adrenalina, que possui um arco biográfico mediano, mas que se destaca em sua originalidade visual e estética, feito para quem é fã do jogo que lhe deu origem, para quem é amante das pistas de corridas e para quem gosta de ouvir (e ver) uma boa história inspiradora.



Nota: 7.9 (estreia 24/08/2023 nos cinemas)