Com a ajuda de seu tio Jimmy, Carmen e sua equipe pretendem transformar o Urso em um restaurante da alta gastronomia. Mas diante do estado deplorável que o estabelecimento se encontra e a falta de preparo dos membros que compõem o time de cozinheiros, a tarefa não será nada fácil, à medida que o tempo curto determinado para a abertura do espaço será o maior rival do grupo de chefes.

Continuando exatamente de onde parou, a segunda temporada de The Bear nos envolve mais uma vez numa simbiose narrativa entre o frenesi, o êxtase, a introspecção e o drama. Com uma trama mais abrangente e intimista, os novos dez episódios da série nos levam ao universo particular de cada personagem, nos permitindo uma conexão maior com cada um deles, revelando o tempero perfeito da humanidade de cada um.

Entre o sarcasmo e a ironia, o espectador se vê diante de personalidades frágeis e repletas de traumas que precisam ser trabalhados e, ao passo que a trama se desenvolve, o enredo nos permite experienciar cenas vislumbrantes da beleza culinária, fazendo alegoria de um paladar que se apura ao degustar iguarias peculiares, com a narrativa que se intensifica no desenvolvimento de cada história paralela, que aos poucos vão se encaixando e formando uma perfeita harmonização de ingredientes, resultando em uma magnífica explosão de sabores que extasiam aqueles que se permitem vivenciar uma experiência gastronômica.

Como uma paráfrase, O Urso se consolida ao construir uma trama que avança em retrospecto, uma vez que mergulha no empirismo pretérito e assombroso de cada trama individual, dentre elas, a de Carmy. E diante de importantes e tocantes ‘sessões de regressão’, o espectador é levado a um estado de imersão da percepção de mundo e de objetivos de alguns personagens que se interligam, atingindo a compreensão dos comportamentos vertiginosos e desajustados do protagonista, e na sua incessante busca pelo equilíbrio.

Além disso, os diálogos e debates na construção inicialmente ilógica, vão se alinhando como a montagem de um quebra-cabeças, entregando um roteiro propositalmente bagunçado, que se ajusta tão perfeitamente em seu desenvolvimento e conclusão, resultando em uma trama detalhista e repleta de camadas, assim como o toque único de elementos de um cardápio exclusivo que atrai o seu público-alvo, desperta o interesse no coletivo comum e curioso e encanta e emociona sua plateia como um todo.

O Urso 2, é ainda mais enérgica que seu prelúdio, nos entregando uma história ainda mais eloquente e poderosa sobre resiliência, redenção, superação e determinação, permitindo seu público se divertir e se emocionar na mesma proporção e se consolidando com uma franquia de sucesso, diante de sua originalidade e excêntrica fórmula narrativa.

Nota 10 (Disponível no Star+)