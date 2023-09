A nova série da Netflix, anuncia em seu catálogo de produções um anime em live action bastante famoso, sendo assim o desafio se torna ainda maior, diante do formato que a plataforma conduz suas produções, uma vez que o seriado original possui mais de mil episódios. Será que essa adaptação deu certo?

ONE PIECE – A SÉRIE (Netflix 2023)

Derivado de uma obra de grande sucesso de Eiichiro Oda, One Piece, conta a história de Luffy, um jovem que sonha em ser o Rei dos Piratas e, para isso, reúne uma equipe nada convencional em busca de um famoso tesouro que está escondido nos mares de um lugar não habitado chamado East Blue.

Incialmente é preciso salientar que o sucesso da série vai muito além da simples paixão dos fãs que já acompanham a saga no mangá ou no seriado anime. Isso porque a construção de mundo, o roteiro e as atuações que deram vida a essa obra grandiosa são perfeitamente magistrais, sendo um deleite para qualquer espectador que se propõe a assistir a produção.

Para além disso, é preciso enfatizar que a premissa, apesar de simples, é um elemento alegórico para contar uma estória fantástica, utilizando da linguagem lúdica para abordar temas bastante complexos como abandono, subserviência, solidão, desmerecimento e, como um sentimento genuíno e raro pode trabalhar essas emoções de forma curativa dos conflitos emocionais que um indivíduo pode enfrentar: a amizade.

One Piece ainda se utiliza da alegoria e da fantasia, para trazer impacto sobre a relevância de outros temas como o trabalho em conjunto, da empatia e de seu poder de transformação, ao passo que nos delicia com personagens caricatos, engraçados e extravagantes, propositalmente utilizados como meio de reforçar os debates sobre as questões sociais e econômicas como diversidade, ocupação territorial, imperialismo, socialismo entre tantos outros.

Sobre os personagens, todos eles possuem arcos bastante interessantes, e o roteiro brilhantemente fez questão de narrar a origem de cada um individualmente, permitindo que o público crie empatia por todos, ainda que se identifique particularmente com um ou alguns deles. Os personagens secundários e os vilões da trama, também são ricamente explorados, tendo suas tramas bem conduzidas e suas motivações bem elaborada, criando uma espécie de idealização palpável e em alguns momentos, até compreensíveis diante das circunstâncias que os levaram a determinadas atitudes.

E é impossível não se encantar com a qualidade dos efeitos visuais práticos e imaginários, com um tom perfeito de realismo dado à perfeição das maquiagens e da fotografia impressionante, com uma direção de câmera impecável, nos causando a sensação de pertencimento de mundo, de adrenalina nas excelentes sequências de ação e tensão, consolidando-se em um verdadeiro trabalho de desenvolvimento técnico primoroso, sem deixar nada a dever a obras que ganham espaço no cinema.

One Piece é um estrondoso e talvez, maior acerto sobre uma adaptação para o Live-action, sendo fiel à narrativa de seu trabalho original, podendo ser definida como uma obra de fantasia como gênero, mas que passeia pela aventura, o drama, o suspense, a comédia de forma equilibrada e sensata, dando ao espectador uma excelente produção que merece toda sua atenção.

Nota: 9.7