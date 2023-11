Tentando lidar com o desaparecimento de sua filha, e na tentativa de encontrá-la, o detetive Danny Rourke se envolve em uma investigação que envolve uma série de roubos de larga escala, praticados de forma que distorcem a realidade. E o que parecia ser uma simples investigação, se torna uma busca pessoal, ao perceber que os criminosos podem conter o paradeiro de sua filha.

Com um tema interessante e incomum para o gênero, Hypnotic se vale da hipnose como arma para o crime organizado, criando uma atmosfera muito empolgante e que prende a atenção do espectador. Ainda, com cenas bem orquestradas, o longa que embora tenha a ação como seu escopo, traz em sua construção ótimos momentos de suspense.

Vale frisar que trazer a ideia de mesclar a distorção da realidade para uma história investigativa, torna a sinopse interessante e original, dentro do contexto que sua trama aborda inicialmente. E é interessante ver como a técnica da hipnose pode ser perigosa, ainda que seja uma ideia conjecturada.

O problema é que, ao não fazer questão de explorar o tema, a sua explanação se torna vaga, preguiçosa e previsível, quanto à abordagem da narrativa que se pretende desenvolver. Isso porque o diretor torna tudo uma história óbvia, sem deixar o espectador elaborar os possíveis desdobramentos que os eventos poderiam causar em suas mentes.

Ao contrário, a direção peca por expor clara e antecipadamente sobre seu contexto, deixando todos as reviravoltas que se sucedem uma sequência de execuções desnecessárias. É entendível que por medo de causar estranheza ou confusão no espectador, o diretor tenha preferido deixar tudo bem explicado antes do desfecho. E isso não seria um problema, desde que o filme não tentasse criar vários fatos distorcidos, deixando a trama repetitiva e cansativa em certo momento e tornando a experiência do filme entediante da metade de seu segundo ato até o final.

Estrelado por Ben Affleck e a atriz brasileira Alice Braga, ambos entregam ótimas atuações, criando a empatia do público por seus personagens cativantes, garantindo assim, que toda a trama seja acompanhada até o seu ato final, ainda que o filme se perca em seu enredo, e se entregue em contexto, deixando o espectador consciente muito antes do tempo, sobre o que está acontecendo e sobre onde a história quer chegar.

Hypnotic é um filme carregado de boas cenas de ação e suspense, com uma premissa interessante e que poderia render um bom filme de teorias enigmáticas a serem desvendadas pelo seu público, mas que se perde no meio do caminho ao submeter seu contexto à obviedade, diminuindo a experiência empolgante da trama. Um bom filme de ação com bons toques de suspense, e que mesmo com uma narrativa temerosa e que se entrega antes do fim, tem um ótimo desempenho como entretenimento.

Nota 7