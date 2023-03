Diego Cardoso / Cidade - Autom?veis

Formado em mec?nica industrial pela CEFET/RJ, com mais de 11 anos de experi?ncia no setor industrial com m?quinas pesadas de grande porte. Empreendedor e apaixonado por carros e motos ? propriet?rio do Centro Automotivo We Make em Juiz de Fora. Instagram: @wemakecentroautomotivo