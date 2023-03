Fernando Agra / Negócios - Economia

Fernando Ant?nio Agra Santos ? palestrante na ?rea de Intelig?ncia Financeira, Gest?o de Pessoas, Relacionamento Interpessoal, Marketing Pessoal e Gest?o do Tempo. ? Economista pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Vi?osa (UFV), Professor da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e professor licenciado da Funda??o Educacional Machado Sobrinho, todas as institui?es em Juiz de Fora - MG. Tamb?m ? economista do Centro Regional de Inova??o de Transfer?ncia e Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). ? autor do livro "Cr?dito Rural e Produtividade na Economia Alagoana" pela EDUFAL. ? colunista do Portal ACESSA.com e foi coautor de artigos na Folha de S?o Paulo on line (com o colunista Samy Dana, Professor da FGV - SP), de agosto/2013 at? janeiro/2015.