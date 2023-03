Helio F?del / Sa?de - Psiquiatria Cl?nica e do Esporte

- Forma??o educacional pelo Col?gio dos Jesu?tas de Juiz de Fora.

- Graduado em Medicina pela Faculdade de Ci?ncias M?dicas e da Sa?de de Juiz de Fora.

- Primeiro psiquiatra formado pela For?a A?rea Brasileira (FAB) atrav?s do Programa de Resid?ncia M?dica de Psiquiatria do Hospital Central da Aeron?utica do Rio de Janeiro.

- Membro da Associa??o Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte (ISSP).

- Co-autor do livro Psiquiatria do Esporte - Estrat?gias para qualidade de vida e desempenho m?ximo, Editora Manole, ano 2018.

- Professional & Self Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

- Ex-atleta de futebol, com passagens por equipes no Brasil e na Espanha.

- Psiquiatra do TUPI FC.

- Atua??o em consult?rio particular e Conv?nio UNIMED na Cl?nica Pro Sport de Juiz de Fora.

CRM MG 59903

RQE 41812 Website: www.heliofadel.com.br