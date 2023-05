O Papo de Domingo desta semana recebe Larissa Lessa, uma das referências da moda em Juiz de Fora. Estilista formada pelo Instituto Zuzu Angel (UVA), Larissa atua no ramo há mais de 24 anos. Conceituada como fashion designer pelo Instituto Marangoni, em Milão, Larissa é fundadora da LenSoul e atua, também, como consultora de imagem e estilo. Confira.



Como surgiu a LenSouL?

A LenSouL nasceu do desejo de trazer leveza e alegria para a minha vida e, especialmente dos que me rodeiam. Aos poucos tudo foi caminhando, amadurecendo e dando frutos. Desde 2015, nossa primeira coleção, até hoje ao lado do meu filho Bernardo Lessa.

Qual o diferencial da marca?

A LenSouL cria e desenvolve lenços com Alma. De forma intuitiva e sustentável, hoje posicionada como uma marca nacional em crescimento.

Quais os produtos as clientes encontram na LenSoul e como é feito o processo de criação?

A LenSouL é uma marca atemporal, que cria todas as estampas e produz todas as peças de forma consciente e valorizando seus colaboradores. É adepta ao SLOW FASHION. Não segue calendário de moda sazonal e tem como intenção o valor da criação e da arte, transpondo para as peças como lenços e vestidos, toda sua essência.

O que esperar da nova coleção?

A nova coleção vem de um período de quietude e traz uma collab sobre o Atacama. Com imagens e estampas de tirar o fôlego. Aguardem!

Como funciona a consultoria de moda da Larissa Lessa?

A consultoria de moda faz parte da minha história. São 24 anos trabalhando com imagem, design e estilo. Sou muito grata por poder trabalhar com o que eu amo e tenho muito prazer em compartilhar com vocês. É um lado do meu trabalho que faz meu coração pulsar. Ajudo mulheres a despertar e a transbordar o máximo do seu potencial.

É isso me faz muito feliz.



Ping Pong

Nome de Moda: Constanza Pascholato, literalmente pela constância.

Como você vê a moda no Brasil: A moda no Brasil tem muito potencial. Somos um povo criativo. Que luta. Que acredita. Que vibra. Sou fã da moda nacional.

Um perfume: Chloé. Uso há uns 15 anos.

Cor: Sou muito clássica, mas amo lavanda.

Viagem inesquecível: meu aniversário de 11 anos de casada, em Punta Cana, no Caribe.

Momento marcante: o nascimento dos meus filhos. Razão da minha vida

Um luxo: dormir pela manhã nos dias de semana.

Frase: Não é a roupa, é a elegância. Não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação.