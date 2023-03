Juliano Nery / Turismo - Des(a)tinos Mineiros

Juliano Nery ? jornalista, escritor e professor universit?rio. Trabalha com comunica??o social em comunidades de cidades do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Mestre na linha de pesquisa "Sujeitos Sociais", ministra aulas de p?s-gradua??o em algumas cidades do interior de Minas.