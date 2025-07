Julho é mês de travessia. Um tempo suspenso entre o que já se viveu e aquilo que

ainda se desenha no horizonte. Há algo de poético nessa pausa do calendário: não estamos

mais no ritmo acelerado do primeiro semestre, mas também ainda não mergulhamos na

densidade do segundo. Estamos no entre, e talvez seja justamente aí que reside a beleza desse

tempo.



É como se o ano nos desse um fôlego. Uma vírgula no meio da frase. Um ponto e

vírgula na rotina. Não é o fim, nem o começo, mas um intervalo. E todo intervalo carrega

potência: a de retomar o fôlego, de revisitar caminhos, de realinhar sentidos.

Para quem educa e para quem aprende, julho é mais do que um recesso, é

oportunidade de rever o que foi sem pressa, sem boletins ou relatórios; em outros termos, é

tempo de escuta interna. Como nos lembra o filósofo alemão Gadamer, compreender é antes

de tudo escutar. E escutar exige pausa, exige silêncio.



Por isso, julho pode ter sido o mês da escuta. De ouvir-se e ouvir o outro. O que

fizemos até aqui? O que nos moveu? O que nos cansou? O que ainda pulsa e pede passagem?

Na lógica da produtividade desenfreada, o tempo do descanso costuma ser visto como

tempo perdido. Mas há perdas que nos salvam. Perder-se um pouco, por exemplo, pode ser o

caminho para reencontrar o que realmente importa. Como disse Clarice Lispector, “até cortar

os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso

edifício inteiro”.



À vista disso, julho é/foi esse tempo de sutilezas. De voltar àquilo que não se vê

quando o ritmo está frenético. De perceber o invisível: as pequenas alegrias, os encontros

cotidianos, o gesto simples que fez diferença na sala de aula. De relembrar que educar é, antes

de tudo, um compromisso com a vida: com a vida viva, e não apenas com os conteúdos.

Se o primeiro semestre foi feito de sementes, que o segundo seja de flores. Mas, entre

um e outro, há o cuidado. Há o intervalo. E há você, que também merece descansar, respirar e,

quem sabe, sonhar de novo.



Portanto, julho nos ensinou a pausar; que agosto nos convide a recomeçar, com mais

sentido, mais calma e mais coragem.