O educador e pesquisador Jungley de Oliveira Torres Neto acaba de lançar, pela Editora Saber Criativo, o livro Fundamentos hermenêuticos para uma educação crítica e dialógica. A obra será apresentada em breve em eventos presenciais de lançamento.



O livro nasce do encontro de dois grandes pensadores: Hans-Georg Gadamer, filósofo considerado o “Sócrates contemporâneo”, cuja obra se fundamenta na tradição dialógica de matriz socrático-platônica; e Paulo Freire, educador que compreendeu a educação como prática libertadora, apostando no diálogo como caminho para a humanização e emancipação. A partir dessa costura entre a hermenêutica filosófica e a pedagogia libertadora, o autor propõe uma reflexão sobre a urgência de uma educação crítica em tempos de polarizações e desigualdades.



A obra conta ainda com prefácios do Prof. Dr. Luiz Rohden, uma das principais referências em Gadamer, e da Prof.ª Dra. Ana Maria Zinsly, cuja trajetória acadêmica é reconhecida pela contribuição ao pensamento dialógico.



Para Jungley Torres, a educação só pode cumprir sua função emancipadora quando se abre à dialogicidade, compreendida como expressão do nosso próprio modo de ser-no-mundo: “Educar não é apenas transmitir conteúdos, mas cocriar sentidos que nos permitam compreender e transformar a realidade”. Nesse horizonte, o livro se apresenta como uma leitura instigante para educadores, estudantes e todos que acreditam no diálogo como ponte capaz de salvar a sociedade da indiferença e do autoritarismo.

Sobre o autor



Jungley Torres é doutorando em Ciência da Religião, na área de Filosofia da Religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde também concluiu o mestrado e a graduação em Filosofia. Atua como educador, com ênfase nos desdobramentos ontológicos, existenciais, fenomenológicos e da subjetividade, especialmente no que concerne à linguagem em seu movimento dialógico.

