FOTO: Agência Brasil - Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais

As chuvas que atingiram a cidade deixaram marcas profundas, algumas visíveis, outras silenciosas, mas igualmente devastadoras. Casas destruídas, ruas interrompidas, vidas perdidas. No entanto, para além dos danos materiais e das estatísticas, há algo que não pode ser mensurado: a ruptura do cotidiano, o sentimento de insegurança e o luto que se instala quando perdas irreparáveis atravessam uma comunidade inteira.



Há dores que não passam com o tempo. Elas permanecem, reaparecem, produzem efeitos contínuos. A cidade que conhecíamos, em seus trajetos habituais, em seus ritmos cotidianos, em sua aparente estabilidade, foi ferida. Diante desse contexto, a pergunta se impõe: uma cidade ferida pode educar? Não porque a dor seja, em si mesma, pedagógica, nem porque o sofrimento deva ser romantizado, mas porque a experiência da ruptura nos obriga a rever certezas, prioridades e modos de convivência que, por muito tempo, tomávamos como dados ou garantidos. Educar-se é deixar-se afetar pela experiência, sobretudo quando ela nos desinstala, nos retira do conforto da previsibilidade e nos expõe aos limites do controle. A tragédia, ao romper a ilusão da segurança permanente, revela nossa vulnerabilidade compartilhada e torna visível aquilo que muitas vezes esquecemos: somos radicalmente interdependentes, e nenhuma vida pode ser tratada como acessória, secundária ou descartável.



Neste contexto, falar em “retorno à normalidade” soa insuficiente, e, talvez, inadequado. A normalidade que existia já não existe mais. Insistir nela pode significar ignorar o sofrimento de quem perdeu tudo ou quase tudo. Educar-se na dor implica reconhecer o luto, dar-lhe lugar público e compreender que a reconstrução que se impõe não é apenas material, mas ética, política e humana. A educação acontece também quando uma cidade aprende a escutar suas próprias feridas. Quando se mobiliza não apenas para reconstruir estruturas, mas para cuidar das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis. Quando transforma a solidariedade emergencial em compromisso duradouro. Quando entende que planejamento urbano, políticas públicas e responsabilidade coletiva são, igualmente, formas de cuidado e de aprendizagem social.



Juiz de Fora não será mais a mesma porque agora carrega em sua memória uma experiência que nos atravessou a todos. Nós também não seremos os mesmos se permitirmos que essa dor nos eduque: não no sentido de aceitá-la passivamente, mas de assumir a responsabilidade que ela nos impõe. Educar-se na dor é reconhecer que, depois dela, não temos o direito de seguir indiferentes.



Reconstruir a cidade exigirá tempo, recursos, trabalho e disposição. Mas, sobretudo, exigirá humanidade. Porque uma cidade só se refaz plenamente quando aprende, no luto, a reafirmar o valor inegociável de cada vida.

