“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”.

Sêneca



Vivemos um tempo curioso e, ao mesmo tempo, inquietante. Nunca estivemos tão conectados, tão informados, tão atravessados por fluxos incessantes de dados. E, paradoxalmente, talvez nunca tenhamos estado tão dispersos, tão fragmentados, tão vulneráveis àquilo que não escolhemos conscientemente ver, sentir ou pensar. É nesse cenário que emerge o chamado ECA Digital, uma atualização necessária, ainda que relativamente tardia, do nosso compromisso com a infância e a adolescência no Brasil. Mas a questão que se coloca não é apenas jurídica ou normativa. Ela é, antes de tudo, ética, educativa e profundamente humana.



Pois, no fundo, a pergunta que precisamos fazer não é apenas como proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, mas que tipo de humanidade estamos formando quando educamos em meio a algoritmos?



Nesse contexto, podemos pensar na lógica invisível que educa sem pedir licença. Se, em outros tempos, a educação se organizava em torno da escola, da família e da comunidade, hoje há um novo agente formativo silencioso e potente: os algoritmos. Eles não pedem autorização. Não seguem currículo. Não prestam contas. Ensinam o que consumir, o que desejar, o que rejeitar, o que odiar, o que amar. Moldam percepções, constroem narrativas e, muitas vezes, delimitam o horizonte do possível. A criança que desliza o dedo na tela não está apenas navegando: ela está sendo formada por uma lógica que não é neutra.



E aqui reside um dos grandes desafios do nosso tempo:

como educar para a autonomia em um mundo estruturado para a captura da atenção?



O ECA Digital surge como uma tentativa de responder a esse cenário, estabelecendo diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. É um passo importante, sem dúvida. Mas não suficiente. Porque proteger não é o mesmo que formar. A proteção pode limitar danos, mas é a formação que constrói sujeitos. Nesse sentido, como nos ajuda a pensar Pierre Bourdieu, a educação nunca é neutra: ela participa da reprodução, ou da transformação, das estruturas sociais. Aquilo que parece natural, espontâneo ou apenas “preferência individual” muitas vezes é resultado de disposições incorporadas, de um habitus que se forma nas relações sociais e, hoje, também nos ambientes digitais. Trata-se, portanto, de uma educação que não apenas acompanha o mundo, mas que o interroga, desnaturaliza e o torna objeto de reflexão crítica.



No contexto digital, isso significa desenvolver o que poderíamos chamar de uma alfabetização algorítmica, a capacidade de compreender que aquilo que vemos nas telas não é o mundo em si, mas uma versão filtrada, organizada e, muitas vezes, manipulada dele. Há algo ainda mais profundo em jogo. Quando a experiência é mediada continuamente por telas, notificações e estímulos rápidos, corre-se o risco de perder aquilo que constitui o humano em sua densidade: o tempo da escuta, da reflexão, do silêncio, do encontro.



A lógica digital tende à velocidade. A formação humana exige demora. A lógica das redes valoriza a exposição. A educação exige interioridade. A lógica dos algoritmos opera por repetição. A formação crítica nasce do estranhamento. Se não atentarmos para isso, podemos formar gerações altamente conectadas, mas pouco capazes de dialogar; informadas, mas não necessariamente críticas; visíveis, mas profundamente solitárias.



Diante desse cenário que nos atravessa, educar torna-se, cada vez mais, um ato de resistência. Resistir à superficialidade. Resistir à pressa. Resistir à lógica segundo a qual tudo precisa ser consumido, curtido e imediatamente descartado. Educar, hoje, é abrir fissuras no automatismo do mundo digital, criando espaços em que o sujeito possa escapar, ainda que momentaneamente, da captura contínua de sua atenção. Como nos alerta o filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han, vivemos sob o império do excesso de informações, de estímulos, de positividade, que, paradoxalmente, esvazia a experiência e dificulta a construção de sentido. Nesse contexto, educar é também recuperar a densidade do viver.



E, afinal, o que está em jogo?



Não se trata de demonizar a tecnologia. Ela é parte constitutiva do nosso tempo e pode, inclusive, potencializar processos educativos potentes, inclusivos e criativos. A questão central é outra: quem educa no mundo digital?



Se deixarmos essa tarefa exclusivamente nas mãos das grandes plataformas, estaremos abrindo mão de um dos pilares mais fundamentais da vida em sociedade: a formação de sujeitos livres, críticos e responsáveis. O ECA Digital é um sinal de alerta. Mas a resposta não virá apenas das leis. Ela virá, sobretudo, da educação. De professores que problematizam. De escolas que dialogam. De famílias que acompanham. De sujeitos que aprendem a não aceitar passivamente aquilo que lhes é dado.



Assim, em um mundo que tudo acelera, talvez educar seja, antes de tudo, reaprender a demorar:



no encontro;

na escuta;

no pensamento;

Demorar-se!

Porque é nesse intervalo, cada vez mais raro, que a formação acontece. E é nele que ainda podemos, apesar de tudo, continuar humanos.

