Durante muito tempo, acreditou-se que alfabetizar significava apenas ensinar alguém a juntar letras, formar sílabas e decifrar palavras. Sem dúvida, isso continua sendo basilar. Ler e escrever ampliam horizontes e permitem maior participação social. No entanto, no Brasil contemporâneo, o desafio educacional vai além da alfabetização tradicional. Em uma sociedade marcada por excesso de informações, discursos manipuladores e desigualdades históricas, tornou-se urgente perguntar: estamos ensinando apenas a ler palavras ou também a compreender o mundo?



Os dados mais recentes mostram que o país ainda convive com uma realidade preocupante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024 o Brasil possuía cerca de 9,1 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais, o equivalente a 5,3% dessa população. Embora represente avanço em relação a décadas anteriores, o número ainda expõe feridas sociais profundas. O analfabetismo permanece mais intenso entre pessoas idosas, populações vulnerabilizadas e regiões historicamente negligenciadas, especialmente o Nordeste. Isso indica que o acesso à educação, no Brasil, ainda carrega marcas de desigualdade.



Entretanto, há um problema ainda menos visível e igualmente grave: o analfabetismo funcional. Trata-se da condição de milhões de pessoas que conseguem ler frases simples, reconhecer números ou assinar o próprio nome, mas encontram dificuldades para interpretar textos, compreender instruções, comparar informações ou resolver situações básicas do cotidiano. Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), parcela significativa da população brasileira permanece nesse nível. Em outras palavras: muitos brasileiros leem, mas não conseguem compreender plenamente aquilo que leem.



As consequências disso são enormes. Uma pessoa com baixa capacidade de interpretação torna-se mais vulnerável a golpes digitais, fake news, promessas enganosas e manipulações políticas. Tem dificuldade para entender uma bula de remédio, um contrato de trabalho, uma notícia ou mesmo os próprios direitos. Em tempos de redes sociais e circulação acelerada de conteúdos, saber ler tecnicamente já não basta. É preciso interpretar, questionar, comparar fontes e pensar com autonomia.



Nesse ponto, a reflexão filosófica se torna indispensável. Theodor Adorno, pensador ligado à Escola de Frankfurt, defendia que a verdadeira educação deveria formar sujeitos capazes de pensar por si mesmos. Para ele, uma sociedade democrática exige pessoas que não apenas repitam opiniões prontas, mas que saibam refletir criticamente sobre aquilo que lhes é apresentado. Educar, portanto, não é somente transmitir conteúdos: é desenvolver consciência crítica. Talvez resida aí uma das tarefas mais urgentes do nosso tempo. Combater o analfabetismo continua sendo prioridade nacional. Mas combater apenas a ausência de letras não basta. É necessário enfrentar também a incapacidade de interpretar, argumentar e discernir.



O país precisa de leitores de livros, sim, mas também de leitores da realidade. Precisa de sujeitos capazes de perceber que por trás dos números existem vidas, que por trás das estatísticas existem histórias e que por trás de muitos discursos aparentemente neutros escondem-se interesses, exclusões e formas sutis de dominação. Ler a realidade significa compreender o bairro em que se vive, identificar injustiças naturalizadas, reconhecer oportunidades coletivas e perceber que o mundo social não é algo pronto e imutável. Trata-se de formar agentes transformativos, pessoas que não apenas se adaptam ao que existe, mas que interrogam, propõem, participam e constroem novas possibilidades. Quem aprende a ler criticamente o mundo entende que a pobreza não é destino, que a desigualdade não é normal e que a democracia exige participação constante. Mais do que consumidores de informação, precisamos formar cidadãos capazes de interpretar seu tempo e agir sobre ele com responsabilidade, sensibilidade e esperança.



Quando uma criança aprende a ler, algo extraordinário acontece. Mas, quando aprende a pensar sobre o que lê, algo ainda maior nasce: a cidadania. Alfabetizar, no século XXI, precisa significar mais do que ensinar códigos. Precisa significar (trans)formar consciências críticas.



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