FOTO: Divulgação - Entre algoritmos e humanidade: o esperançar que ainda habita a educação

Vivemos em um tempo, no mínimo, curioso. Nunca houve tanta exposição, tanta necessidade de aparecer, tanta urgência por reconhecimento imediato. As redes sociais transformaram opiniões em produtos, imagens em capital simbólico e pessoas em vitrines, muitas vezes, vitrines de si mesmas. Nesse cenário, profissões passam a ser valorizadas não apenas por sua importância social, mas também por sua capacidade de gerar visibilidade, status ou retorno rápido.



E, no meio dessa lógica acelerada, educar parece caminhar na contramão. Talvez por isso a pedagogia, e, de modo mais amplo, o próprio ato de educar, continue sendo uma das escolhas mais radicais do nosso tempo. Porque educar, leia-se, também, educar-se, exige aquilo que o mundo contemporâneo tenta diminuir: desaceleração, escuta, presença, paciência, vínculo, construção e humanidade.



Há algo profundamente filosófico na educação. O professor trabalha com aquilo que não pode ser totalmente medido. Seu trabalho não termina na aula dada, na atividade corrigida ou no conteúdo explicado. Muitas vezes, os maiores efeitos da educação aparecem anos depois: numa palavra que permaneceu, numa confiança reconstruída, numa consciência despertada ou numa vida que encontrou novos sentidos.



Por isso, reduzir a educação a índices, números ou desempenho técnico é insuficiente. Educar é também participar da constituição humana do outro. É ajudar alguém a ler o mundo, interpretar a realidade, elaborar suas dores, reconhecer sua dignidade e descobrir possibilidades de existência.



Em uma sociedade marcada pelo consumo rápido de informações, talvez a escola permaneça como um dos poucos espaços onde ainda é possível aprender a demorar-se diante das coisas. Pensar. Dialogar. Escutar perspectivas diferentes. Construir sentido.



Leia mais 13/05/2019 Humanidades e Educação

E isso não é pouco!



A Filosofia da Educação nos recorda algo essencial: ninguém se torna humano sozinho. Somos constituídos em uma rede de linguagem, no encontro e na relação com os outros, com as coisas e conosco mesmos. Nesse sentido, o professor não atua apenas sobre conteúdos escolares; ele participa, de alguma maneira, da própria formação da experiência humana.



Talvez seja por isso que tantos educadores permaneçam na profissão mesmo diante do cansaço, da desvalorização e das dificuldades estruturais. E isso não significa assumir um olhar ingênuo ou romantizado sobre a educação, como se apenas boa vontade fosse suficiente para sustentar escolas, professores e políticas públicas. Há problemas concretos, urgentes e históricos que precisam ser enfrentados. Ainda assim, existe algo no ato de ensinar que ultrapassa o salário, o reconhecimento imediato ou o glamour social. Existe uma espécie de esperança silenciosa de que a educação ainda pode tocar vidas, despertar consciências e abrir possibilidades de existência.



E talvez esta seja uma das perguntas mais importantes do nosso tempo: em uma sociedade cada vez mais voltada para performance, produtividade e aparência, ainda conseguimos perceber a beleza de (trans)formar pessoas?



Porque, no fundo, educar nunca foi apenas ensinar conteúdos. Educar é acreditar que o ser humano pode sempre tornar-se mais humano.

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