Há algo interessante na Copa do Mundo que vai muito além do futebol. Idiomas diferentes, bandeiras distintas, culturas diversas e histórias singulares se encontram em torno de um mesmo jogo.
A edição de 2026 simboliza esse movimento de forma ainda mais evidente. Pela primeira vez, o torneio reúne 48 seleções, tornando-se o maior da história. Além disso, será sediado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos e México, uma configuração inédita que amplia o alcance geográfico e cultural da competição. Com mais países representados, mais povos encontram espaço para contar suas histórias, celebrar suas identidades e mostrar ao mundo que o futebol também pode ser, cada vez mais, um espaço de pluralidade.
Naturalmente, há quem questione essa ampliação. Alguns defendem que um número maior de equipes pode reduzir o nível técnico do torneio; outros enxergam justamente o contrário: uma oportunidade de tornar a competição mais representativa e inclusiva. Independentemente da posição, essa mudança nos convida a refletir sobre uma questão que ultrapassa os gramados: qual é o valor da pluralidade?
Na educação, essa pergunta é ainda mais urgente.
Costumamos imaginar que ensinar consiste em transmitir respostas prontas ou formar pessoas que pensem da mesma maneira. Entretanto, uma escola verdadeiramente comprometida com a formação humana sabe que cada estudante chega carregando sua própria história, sua cultura, seus sonhos, seus medos e sua maneira singular de compreender o mundo.
Assim como nenhuma seleção representa toda a humanidade, nenhuma pessoa esgota todas as formas de ver a realidade.
É justamente no encontro entre diferentes que aprendemos.
Nesse sentido, o filósofo alemão Gadamer nos lembra que compreender não significa vencer um debate nem convencer o outro a pensar como nós. Compreender é permitir que nosso horizonte seja ampliado pelo encontro com outro horizonte. O diálogo não elimina as diferenças; ao contrário, é justamente nelas que encontra sua maior riqueza.
Talvez seja essa a mais bela metáfora que a Copa nos oferece.
Quando uma seleção africana enfrenta uma europeia, quando um país asiático mede forças com um sul-americano ou quando pequenas nações dividem o mesmo palco das grandes potências do futebol, não assistimos apenas a uma disputa esportiva. Vemos culturas, tradições e modos distintos de compreender o jogo encontrando-se em um mesmo espaço. Evidentemente, esse cenário não está livre de tensões. A própria Copa também pode ser analisada criticamente a partir das relações econômicas, políticas e culturais que atravessam o esporte mundial. Ainda assim, mesmo em meio a essas disputas, ela continua sendo um dos raros acontecimentos capazes de reunir diferentes povos em torno de uma experiência compartilhada.
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Não existe uma única forma de jogar futebol.
Da mesma forma, não existe uma única maneira de aprender, ensinar ou viver.
Infelizmente, nossa sociedade ainda convive com a tentação da uniformidade. Nas redes sociais, somos frequentemente estimulados a ouvir apenas quem confirma nossas opiniões. Na política, a divergência transforma-se, muitas vezes, em inimizade. Na escola, por vezes, esquecemos que igualdade de direitos não significa igualdade de trajetórias.
Educar para a pluralidade é reconhecer que a diferença não ameaça a convivência; ela a enriquece.
Talvez seja por isso que a Copa desperte tanto fascínio. Durante algumas semanas, percebemos que o mundo é muito maior do que nossas fronteiras, nossos costumes e nossas certezas. Descobrimos novos idiomas, novos rostos, novas músicas, novas formas de torcer e até novas maneiras de celebrar um gol.
A educação deveria produzir esse mesmo encantamento.
Mais do que preparar para provas ou profissões, ela deveria ampliar horizontes, despertar a curiosidade e ensinar que ninguém cresce permanecendo fechado em si mesmo.
No fim das contas, o campeão levantará apenas uma taça.
Mas, se soubermos olhar além do placar, talvez descubramos que a maior vitória da Copa não está em definir quem é o melhor do mundo, e sim em recordar que a humanidade se torna mais rica quando aprende a conviver com suas diferenças.
Porque, assim como no futebol, também na vida ninguém joga sozinho. E talvez a maior lição da educação seja justamente esta: a pluralidade não divide o mundo; ela é uma das condições que o tornam verdadeiramente humano.
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