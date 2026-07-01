Há algo interessante na Copa do Mundo que vai muito além do futebol. Idiomas diferentes, bandeiras distintas, culturas diversas e histórias singulares se encontram em torno de um mesmo jogo.

A edição de 2026 simboliza esse movimento de forma ainda mais evidente. Pela primeira vez, o torneio reúne 48 seleções, tornando-se o maior da história. Além disso, será sediado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos e México, uma configuração inédita que amplia o alcance geográfico e cultural da competição. Com mais países representados, mais povos encontram espaço para contar suas histórias, celebrar suas identidades e mostrar ao mundo que o futebol também pode ser, cada vez mais, um espaço de pluralidade.

Naturalmente, há quem questione essa ampliação. Alguns defendem que um número maior de equipes pode reduzir o nível técnico do torneio; outros enxergam justamente o contrário: uma oportunidade de tornar a competição mais representativa e inclusiva. Independentemente da posição, essa mudança nos convida a refletir sobre uma questão que ultrapassa os gramados: qual é o valor da pluralidade?

Na educação, essa pergunta é ainda mais urgente.

Costumamos imaginar que ensinar consiste em transmitir respostas prontas ou formar pessoas que pensem da mesma maneira. Entretanto, uma escola verdadeiramente comprometida com a formação humana sabe que cada estudante chega carregando sua própria história, sua cultura, seus sonhos, seus medos e sua maneira singular de compreender o mundo.

Assim como nenhuma seleção representa toda a humanidade, nenhuma pessoa esgota todas as formas de ver a realidade.

É justamente no encontro entre diferentes que aprendemos.

Nesse sentido, o filósofo alemão Gadamer nos lembra que compreender não significa vencer um debate nem convencer o outro a pensar como nós. Compreender é permitir que nosso horizonte seja ampliado pelo encontro com outro horizonte. O diálogo não elimina as diferenças; ao contrário, é justamente nelas que encontra sua maior riqueza.

Talvez seja essa a mais bela metáfora que a Copa nos oferece.

Quando uma seleção africana enfrenta uma europeia, quando um país asiático mede forças com um sul-americano ou quando pequenas nações dividem o mesmo palco das grandes potências do futebol, não assistimos apenas a uma disputa esportiva. Vemos culturas, tradições e modos distintos de compreender o jogo encontrando-se em um mesmo espaço. Evidentemente, esse cenário não está livre de tensões. A própria Copa também pode ser analisada criticamente a partir das relações econômicas, políticas e culturais que atravessam o esporte mundial. Ainda assim, mesmo em meio a essas disputas, ela continua sendo um dos raros acontecimentos capazes de reunir diferentes povos em torno de uma experiência compartilhada.

Não existe uma única forma de jogar futebol.

Da mesma forma, não existe uma única maneira de aprender, ensinar ou viver.

Infelizmente, nossa sociedade ainda convive com a tentação da uniformidade. Nas redes sociais, somos frequentemente estimulados a ouvir apenas quem confirma nossas opiniões. Na política, a divergência transforma-se, muitas vezes, em inimizade. Na escola, por vezes, esquecemos que igualdade de direitos não significa igualdade de trajetórias.

Educar para a pluralidade é reconhecer que a diferença não ameaça a convivência; ela a enriquece.

Talvez seja por isso que a Copa desperte tanto fascínio. Durante algumas semanas, percebemos que o mundo é muito maior do que nossas fronteiras, nossos costumes e nossas certezas. Descobrimos novos idiomas, novos rostos, novas músicas, novas formas de torcer e até novas maneiras de celebrar um gol.

A educação deveria produzir esse mesmo encantamento.

Mais do que preparar para provas ou profissões, ela deveria ampliar horizontes, despertar a curiosidade e ensinar que ninguém cresce permanecendo fechado em si mesmo.

No fim das contas, o campeão levantará apenas uma taça.

Mas, se soubermos olhar além do placar, talvez descubramos que a maior vitória da Copa não está em definir quem é o melhor do mundo, e sim em recordar que a humanidade se torna mais rica quando aprende a conviver com suas diferenças.

Porque, assim como no futebol, também na vida ninguém joga sozinho. E talvez a maior lição da educação seja justamente esta: a pluralidade não divide o mundo; ela é uma das condições que o tornam verdadeiramente humano.

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