FOTO: Divulgação - A crise do diálogo na sociedade contemporânea: entre disputas, egos e certezas

Nunca tivemos tantos meios para falar e, paradoxalmente, talvez nunca tenhamos encontrado tanta dificuldade para conversar. As palavras circulam em velocidade impressionante, as opiniões se multiplicam e os julgamentos frequentemente chegam antes mesmo que os acontecimentos sejam compreendidos. Todos querem dizer alguma coisa, mas poucos parecem verdadeiramente dispostos a escutar. Em vez de encontros, promovemos disputas; no lugar das perguntas, distribuímos certezas; onde poderia existir diálogo, estabelecemos confrontos entre egos.



Essa crise não está restrita às redes sociais. Ela atravessa as relações familiares, as amizades, os ambientes profissionais, as instituições, as salas de aula e os vínculos afetivos. Pequenas divergências transformam-se rapidamente em conflitos. Uma opinião diferente é interpretada como ofensa pessoal. Discordar já não significa apenas pensar de outra maneira, mas, em muitos casos, ser colocado no lugar de adversário. O outro deixa de ser alguém com quem podemos aprender e passa a ser visto como uma ameaça às nossas convicções. Talvez o problema não seja a ausência de comunicação, mas o excesso de discursos que não produzem encontros de horizontes.



A filosofia antiga já reconhecia que o diálogo exige algo muito difícil: a coragem de questionar as próprias certezas. Sócrates, conforme apresentado nos diálogos de Platão, não ensinava por meio de respostas prontas. Ele perguntava, examinava as opiniões e revelava as contradições escondidas sob aquilo que parecia evidente. Sua sabedoria não consistia na posse absoluta da verdade, mas no reconhecimento dos limites do próprio saber. Esse reconhecimento não significava conformar-se com a ignorância. Ao contrário, representava o início da busca pelo conhecimento.



A sociedade contemporânea, porém, parece valorizar mais a rapidez das respostas do que a profundidade das perguntas. Espera-se que todos tenham uma opinião imediata sobre qualquer assunto. Admitir dúvida pode parecer fraqueza; mudar de posição é frequentemente interpretado como incoerência; reconhecer o valor do argumento alheio pode ser confundido com derrota. Assim, muitas conversas deixam de ser experiências de compreensão e se tornam competições destinadas a determinar quem tem razão.



Nesse contexto de crise, podemos aprender com o pensamento do filósofo franco-lituano Emmanuel Levinas. Para ele, o encontro com o rosto do outro interrompe nossa pretensão de ocupar o centro de tudo. O outro não é apenas uma extensão de nossos interesses nem alguém que deve ser reduzido às categorias pelas quais desejamos explicá-lo. Sua presença nos questiona e nos torna responsáveis. Antes mesmo de perguntarmos o que o outro pode oferecer, somos provocados a reconhecer sua humanidade.



Igualmente, Martin Buber, filósofo austríaco de origem judaica, posteriormente naturalizado israelense, ao distinguir as relações “Eu-Tu” e “Eu-Isso”, mostrou que nem toda aproximação humana constitui um verdadeiro encontro. Na relação “Eu-Isso”, o outro é tratado como objeto, instrumento ou meio para alcançar determinado propósito. Na relação “Eu-Tu”, por sua vez, ele é reconhecido em sua singularidade. O diálogo somente acontece quando não reduzimos a pessoa que está diante de nós à sua utilidade, à opinião que defende ou ao benefício que pode nos proporcionar. Ademais, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer aponta para o fato de que o verdadeiro diálogo não pode ter seu resultado completamente determinado de antemão. Conversar significa entrar em uma experiência na qual nossas próprias compreensões podem ser colocadas à prova. Não se trata de abandonar todas as convicções nem de concordar artificialmente com tudo. Trata-se de admitir que o outro pode ter algo a nos dizer: algo que ainda não sabemos e que talvez modifique nossa forma de compreender determinado assunto.



Por isso, o diálogo exige humildade. Não a humildade da submissão, mas aquela que nasce da consciência de que nenhuma pessoa enxerga a realidade por inteiro. Cada um compreende o mundo a partir de sua história, de suas experiências, de suas dores e de seus horizontes. Escutar o outro não significa aceitar passivamente tudo o que ele diz, mas reconhecer que nossa perspectiva não esgota todas as possibilidades de compreensão.



A crise contemporânea do diálogo é, portanto, também uma crise educacional. Precisamos ensinar não somente a argumentar, mas também a escutar; não apenas a defender ideias, mas a examiná-las; não somente a falar, mas a perceber o efeito de nossas palavras sobre os outros. Uma sociedade que valoriza apenas a capacidade de expressão pode formar indivíduos eloquentes, porém incapazes de conviver com a diferença. Dialogar não significa eliminar conflitos. Existem discordâncias profundas, interesses inconciliáveis e situações nas quais é necessário posicionar-se com firmeza. A escuta não exige tolerância diante da violência, do preconceito ou da desumanização. Todavia, mesmo a firmeza ética não precisa ser confundida com arrogância. É possível sustentar convicções sem transformar certezas em prisões e defender princípios sem retirar do outro sua condição humana. Talvez seja esse um dos maiores desafios de nosso tempo: recuperar a conversa como lugar de encontro, não como arena de exibição. Para isso, será necessário desacelerar os julgamentos, resistir à necessidade de responder imediatamente e reaprender a fazer perguntas.

