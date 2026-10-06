No dia 20 de outubro, a FACED/UFJF recebe o minicurso “Hermenêutica Filosófica: nas trilhas da linguagem a partir de Gadamer”, ministrado pelo professor dr. Jungley Torres. As inscrições são gratuitas.

A atividade integra sua pesquisa de pós-doutorado em Educação e propõe reflexões sobre linguagem, diálogo e (trans/co)formação humana. O encontro também contará com o lançamento do livro “Hermenêutica do (in)dizível”, resultado de sua pesquisa de doutorado.

20 de outubro de 2026

Das 9h às 17h

Auditório Paulo Freire — FACED/UFJF

Aberto à comunidade acadêmica e às pessoas interessadas em filosofia e educação. Um convite ao encontro e ao diálogo!