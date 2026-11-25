FOTO: Imagem criada por IA - Quem escolhe a vista da nossa janela?

Na volta para casa, dentro de um ônibus em Juiz de Fora, cabe o mundo inteiro na palma da mão. Uma mulher ouve o áudio da filha, um rapaz procura emprego, alguém compartilha, indignado, um vídeo de quinze segundos. Pela janela, a cidade passa. Na tela, outra cidade se organiza, diferente para cada passageiro. Chamo de tenda cibernética esse abrigo que carregamos conosco. Entramos nele para encontrar gente querida, saber das coisas, descansar um pouco. Raramente nos ocorre perguntar quem escolheu a vista.

Há afeto de verdade debaixo dessa tenda. Segundo o IBGE, em 2025, 95,3% dos brasileiros que usaram a internet fizeram chamadas de voz ou de vídeo. Convém lembrar desse dado antes de censurar quem passa tempo ao celular. Para quem mora longe dos filhos, ver o primeiro passo de uma neta já seria razão suficiente para agradecer à invenção. A inquietação começa quando a chamada termina. A neta saiu da tela. Quem decidiu o que apareceria em seguida?



Em 1971, Herbert Simon observou que a abundância de informação produz escassez de atenção. Meio século depois, essa observação ganhou uma dimensão política. Ao explicar como ordena as publicações no Facebook, a própria Meta descreve um dos critérios que entram na conta, a probabilidade de alguém comentar ou compartilhar o que vê. Pensemos no vídeo que viajou naquele ônibus. Uma fala cortada pela metade pode nos fazer reagir depressa. Ouvir a outra metade talvez nos levasse a apagar o comentário. Entre esses dois gestos cabe a reputação de uma pessoa.



Como professor, penso no que acontece quando uma turma lê em voz alta uma notícia. Basta alguém perguntar “quem disse isso?” para mudar o rumo da aula. Voltamos ao título, procuramos a autoria, descobrimos que uma palavra comportava outra leitura. Há uma questão filosófica nesse gesto tão comum. Compreender exige que eu admita, ainda que por um instante, que o outro pode ter percebido algo que me escapou. Quanto dessa disposição sobrevive quando até a pausa para pensar parece demora em responder?



A tenda cibernética também é nossa praça pública. Temos o direito de saber por que certas vozes chegam primeiro e de cobrar das plataformas explicações sobre as escolhas que fazem em nosso nome. E há uma escolha miúda, ao alcance do passageiro daquele ônibus. Antes de encaminhar os quinze segundos, ele pode procurar a fala inteira. Talvez mude de opinião. Quiçá, conserve a mesma e encontre razões melhores para sustentá-la. Em ambos os casos, terá feito algo que começa a fazer falta dentro e fora das telas. Terá dado a alguém o tempo de terminar uma frase.

