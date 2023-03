Larissa Almada

Mulher - Moda

"Mestranda em Comunica??o de Moda pela Universidade do Minho (UMinho - Portugal) , Especialista em Merchandisign de Moda pela mesma universidade portuguesa e Graduada em Design de Moda pelo Senai/CETIQT- RJ. ? membro fundador e conselheira administrativa da ONG LADesign. Atualmente Larissa Almada ? docente do Curso Superior Tecnol?gico em Design de Moda do CES/JF, onde leciona Comunica??o em Moda e Linguagens da Moda; al?m de consultora em desenvolvimento de projeto em design de moda. Tem como linha de pesquisa estudos na ?rea de comunica??o sobre os envolventes da moda na sociedade de consumo contempor?nea."