Leandro Monteiro / S? Sabor - HomeMade

O Chef Leandro Monteiro possui ampla experi?ncia no ramo de STEAKHOUSE, s?o 11 anos dedicados ao ramo. Seu primeiro contato foi no US PRIME STEAKHOUSE em 2002 localizado na Barra da Tijuca, uma Steakhouse com 260 assentos. Foi idealizador da casa Australiana Wild Kangaroo no Rio de Janeiro e Sydney Austr?lia. Logo mais criou o Hollywood Steakhouse, com um design e card?pio inovador, homenageando atrizes, atores e personagens em seus pratos, implantou a identidade visual, ideologia e card?pio no Saloon Texano Bravon Steakhouse. Atualmente trabalha com sua empresa de consultoria alimentar, Personal Chef e Eventos. Leandro tamb?m ? o Chef oficial da Associa??o Atl?tica Chinesa nas Olimp?adas de 2016 no Rio de Janeiro. Paralelo a esse trabalho Leandro esta gravando a 1? temporada de um programa de gastronomia chamado HOME MADE, passando a realidade dos desafios de trabalhar na cozinha com uma equipe formada somente por Chefs de cozinha.