Lucas Bonoto e Ingrid Soares/ Animais - Comportamento Canino

Lucas Bonoto trabalha com terapia e comportamento canino pioneiro em Juiz de Fora com mais de 10 anos no mercado. J? ministrou cursos e palestras na ?rea para empresas Pet Shops e cl?nicas veterin?rias. Estudioso do comportamento canino e psitac?deo com mais de 20 anos de estudos e teorias. Propriet?rio de um centro de conviv?ncia canina e estudante de medicina veterin?ria, uma das refer?ncias e pioneiro na cidade sobre etologia canina.

Meu nome ? Ingrid Soares, sou Educadora Canina e essa ? minha matilha Snow ( Pastor Canadense) e Bagheera ( Pastor Manto Negro), sou respons?vel pela C?es & Trilhas e zelamos pela qualidade de vida do seu melhor amigo e intera??o com o mesmo. Criamos a rela??o interpessoal entre c?o e tutor, melhorando o psic?logico e o bem estar fisico. Partiu Aventura?