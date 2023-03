Marcos Dalamura

Marcos Vin?cius Celeste Dalamura / Tecnologia - Artigo

? mineiro, casado, graduado no Curso Superior de Ci?ncias - Licenciatura Plena em Matem?tica e no Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, ambos pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - MG. P?s-graduado, em n?veis de especializa??o e aperfei?oamento, na ?rea de Educa??o - Psicopedagogia Cl?nico-Institucional pelas Faculdades Integradas Simonsen - RJ e p?s-graduado em Redes de Computadores pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - MG. Servidor p?blico da Prefeitura de Juiz de Fora - MG, respons?vel pela Divis?o de Tecnologia da Informa??o do DEMLURB, ex-professor da Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO no Curso de Sistemas de Informa??o, Webmaster e um entusiasta de tecnologia.

