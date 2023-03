Marcos Hallack / Esporte - Triatlon

Graduado em Educa??o F?sica pela Universo / Juiz de Fora, Graduado em Direito pela Universo / Niter?i. P?s-graduando em Ci?ncia do Treinamento Esportivo UFJF, T?cnico de Triathlon pela Confedera??o Brasileira de Triathlon. Atleta da categoria elite do Triathlon nacional. Sempre com excelentes resultados em provas important?ssimas como M?xico 1996, Canada 1999, Austr?lia 2000, Dinamarca 2005, Col?mbia 2009, Argentina 2010, Alemanha 2010 e Peru 2010. Foi por duas vezes classificado entre os 15 melhores triatletas do pa?s (2003 e 2004), Top 5 no Campeonato Brasileiro de Triathlon de Longas Dist?ncias 2005 e Top 3 em 2010. Tri-Campe?o Carioca profissional de triathlon 2008, 2009 e 2010. Top 3 no Campeonato Pan-Americano de Duathlon 2009. Completou o Ironman Brasil em 2006, 2007 e 2008. Top 35 no Ranking Mundial de Duathlon ITU 2010.