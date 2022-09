Reprodução - Assalto em loja no Centro de JF

Comerciantes e moradores do Centro se reúnem na segunda-feira (19) com a Polícia Militar em busca de reforço de policiamento na região central de Juiz de Fora. Aumento de furtos, roubos e arrombamentos trazem prejuízos e preocupação com a segurança.

A vice-presidente da SPM Pró-Centro, Fernada Falabella fala sobre a reunião. Assista:

