Com o fim do 1° turno das eleições, uma outra disputa começa a ser travada. Dessa vez, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. O atual presidente da Casa, vereador Juraci Scheffer (PT), encerra em 31 de dezembro o mandato de dois anos da mesa diretora, que é um órgão colegiado, - biênio 2021/2022. A sucessão para a presidência do Legislativo começa a esquentar, a partir de agora. E, pelo visto, a definição seguirá a mesma polarização nacional.



Segundo o artigo 12 do Regimento Interno, a eleição da nova mesa diretora acontece na primeira quinzena de dezembro. Há dois lados, hoje, bem delineados nessa disputa, segundo informações internas. A candidatura do vereador José Márcio Garotinho (PV), que faz parte da atual mesa diretora, estaria alinhada ao governo municipal. Esse é um entendimento de parte dos vereadores, mesmo Garotinho não tendo exercido nenhuma função, nesses dois últimos anos, diretamente ligada à Prefeitura.

A tendência, no entanto, é de que ele seja apoiado pelo atual presidente Juraci Scheffer.

Como adversário, aparecem dois candidatos: os vereadores André Luiz (Republicanos) e João Wagner Antoniol (PSC). As conversas iniciais indicam que uma dessas candidaturas deve ser escolhida pelo grupo, de acordo com o alinhamento com uma postura, se não de oposição, mas, pelo menos, mais independente na relação com a prefeita Margarida Salomão (PT).

Até porque, daqui à dois anos será a vez da eleição municipal. E o tabuleiro político, em Juiz de Fora, começará a ser montado agora com suas peças, depois da definição dos vitoriosos e derrotados na eleição de Outubro.