Câmara de JF - Relação entre Executivo e Legislativo piora depois de exposição de mensagens de WhatsApp

Uma mensagem exposta no grupo de WhatsApp dos vereadores e atribuída a Secretária Municipal de Fazenda, Fernanda Finotti, azedou o clima entre o Executivo e o Legislativo, em Juiz de Fora. Relação que, por sinal, sempre foi delicada mesmo com a prefeita Margarida Salomão conseguindo aprovar, com certa facilidade, todas as mensagens e ações do Executivo.

Mas, a mensagem da Secretária, que teria questionado a capacidade dos parlamentares para entender a previsão do Orçamento para 2023 acendeu uma “luz amarela”, dita pelos próprios vereadores, nessa relação.



Há pedidos de abertura de CPI na Casa Legislativa. O presidente da Câmara Juracy Scheffer tem conseguido apagar o fogo. Mas, o cenário eleitoral pode ter tirado do vereador petista a determinação em defender a Prefeitura como vinha fazendo.

A semana que vem, que antecede o segundo turno das eleições presidenciais, ditarão como será o ritmo dos trabalhados no restante do ano. Vereadores, antes alinhados com o Executivo, já começam a adotar outra postura, incomodados até mesmo com as críticas dos próprios correligionários.

Tags:

Whtasapp aplicativos vendas empresas comunicação