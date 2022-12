Apesar do aumento de casos no fim de ano – Juiz de Fora vem registrando mais de 50 por dia notificados – a nova onde provocada agora pela subvariante da Ômicron, a BQ.1 não preocupa o Governo de Minas.



No entanto, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti adianta que o alerta é para o período de frio em 2023, que pode ter até três vírus respiratórios com maior circulação no Estado ao mesmo tempo.



As contaminações estão previstas entre março e abril, quando os casos do coronavírus podem vir associados a diagnósticos da gripe e do vírus sincicial (que pode causar bronquites).



O secretário revelou também conversas com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para compra de mais vacinas. A falta de imunizantes atinge, principalmente, as crianças entre 2 e 4 anos.

