A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), que acompanhou a posse do presidente Lula neste domingo, 01, em Brasília, permaneceu na capital federal e tem uma segunda-feira cheia.



Ela vai acompanhar, inicialmente, a posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E durante o dia deve seguir outros compromissos com integrantes do novo governo.



A ida da prefeita à Brasília tem ainda o objetivo de percorrer os corredores dos ministérios em busca de aproximação dos ministros – a maior parte ela já conhecia pela convivência como deputada federal – para levar as demandas de Juiz de Fora e os pedidos de ajuda financeira para projetos da atual administração.



A prefeita está muito otimista que a relação com o atual governo vai proporcionar a captação de recursos, especialmente, na área de infraestrutura. Entre as ações previstas, a longa novela envolvendo a BR-440 (Via São Pedro) e as obras de contenção de encostas, captação de água e esgoto que possam evitar os alagamentos em alguns pontos já tradicionais na cidade em períodos de chuva.

FOTO: Redes Sociais - A prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão e presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva

