O novo presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador José Márcio Garotinho (PV), oficializou as mudanças previstas na troca de comando da Casa com as exonerações de nomeações publicadas nesta quarta-feira, 04, no Atos do Legislativo.



De todas as mudanças, a que mais chama atenção foi na Coordenadoria do Procon da Câmara Municipal – serviço de defesa do consumidor. O então titular Eduardo Shroder deixa a função e será substituído pelo também advogado Nilson Ferreira Neto.



Eduardo e Nilson já se revezaram em outras épocas também no Procon da Prefeitura de Juiz de Fora.



A mudança não é apenas uma questão de nomes ou competência profissional. Na Câmara, todos sabem que esses movimentos sempre vêm carregados de mensagens políticas. No caso de Shroder, havia o apoio do PSDB de Marcus Pestana para compor o cargo administrativo.



Nilson Ferreira Neto, no entanto, já estava na Câmara Municipal como diretor administrativo adjunto. Ele fará uma troca do cargo. No caso de Shroder é uma exoneração total, pelo menos por enquanto.



Faltam menos de dois anos para a eleição municipal. A partir de agora cada movimento será com pensamento futuro em 2024, tanto no legislativo quanto no executivo. Resta saber como as peças vão se mover daqui em diante.

FOTO: CMJF - Reprodução

