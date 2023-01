O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus David, esteve em Brasília esta semana acompanhando alguns eventos do novo governo federal. Entre eles, a posse do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele estava acompanhado de outros reitores de universidades do País.



Segundo o reitor da UFJF numa conversa agendada via ofício com o novo ministro ficou agenda uma reunião para este mês ainda para discutir o orçamento das universidades brasileiras.

No fim do ano passado, o Congresso Nacional votou uma redução de cerca de 12% no repasses as universidades em 2023, redução essa se comparada ao orçamento de 2022, que já era um orçamento reduzido, segundo Marcus David.



Mas, após alguns acordos foi definido um aporte de R$ 1,5 bilhão para as universidades, recurso que ainda não foi repassado. Com esses recursos, Marcus David acredita que será possível recompor o orçamento de 2019 em valores nominais, não em valores reais com correção inflacionária.



De qualquer maneira, há uma grande expectativa da própria Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes de uma relação melhor com o MEC possibilitando a retomada dos investimentos em pesquisa, pessoal e até obras estruturais nas universidades a partir ainda de 2023.

