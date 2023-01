Duas pessoas de Juiz de Fora seguem presas em Brasília, acusadas de participarem das invasões no último domingo de prédios públicos na capital federal.



Um homem e uma mulher, que não tiveram idades e nem os nomes divulgados ainda, estariam presentes nas invasões dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.



Eles entraram em contato com o movimento Direita Minas JF e pediram ajuda para retornar à cidade. Uma das coordenadoras do Direita Minas JF informou que a dupla não é integrante direta desse movimento, mas está sempre participando de ações políticas quando realizadas.



São 1.500 os presos, neste momento, por participarem dos atos em Brasília. Destes, 1.200 estavam no acampamento montado em frente ao QG do Exército e foram detidos na manhã desta segunda-feira, 09, durante a operação que desmobilizou o acampamento. Os outros 300 começaram ser presos em flagrante desde ontem e já estavam na sede da Polícia Civil do Distrito Federal.

Leia mais em Ricardo Ribeiro