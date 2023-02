A semana será de muita discussão na Câmara Municipal de Juiz de Fora com o foco num tema que promete testar a influência da prefeita Margarida Salomão na casa legislativa.



Na terça-feira, 07, alguns engenheiros e representantes do Executivo fazem uma reunião técnica para tratar do empréstimo de R$ 420 milhões solicitado pela Prefeitura junto ao Banco Latino-americano de Desenvolvimento com a promessa de sanar os problemas de alagamentos nas regiões mais sensíveis as tempestades como nos bairros Santa Luzia, Linhares, Democrata, Industrial, Mariano Procópio e na rua Cesário Alvim.



Foram convidados representantes das secretarias municipais de Obras e Fazenda e os engenheiros José Natalino do Nascimento, José Mauricio Gomes, José Augusto Ribeiro Toledo, Luis Fernando Sirimarco, além dos vereadores.



FOTO: Câmara Municipal de JF - Câmara Municipal de Juiz de Fora

E na quinta-feira, 09, às 15h acontece uma audiência pública no plenário da Casa com a participação da população. Essa agenda promete lotar a Câmara e servirá para medir como será levada a discussão do tema.



Conversando com uma fonte da Câmara Municipal, ficou claro que novas reuniões públicas podem acontecer e que a audiência de quinta apenas não seria suficiente para esgotar o assunto.

